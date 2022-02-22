Михаил Ведерников недоволен темпами реализации программы социальной догазификации

14:53, 22 февраля 2022, ПАИ

Губернатор — руководитель регионального штаба по газификации Псковской области Михаил Ведерников недоволен темпами реализации программы социальной догазификации в прошлом году. Об этом он заявил на заседании регионального штаба по газификации, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Согласно сводному графику, утвержденному администрацией области, главами районов и «Газпром газораспределение Псков», в течение 2 лет догазификации подлежит почти 30,5 тысячи домовладений в регионе, из них 2 116 — в 2021 году. «По факту исполнения этого плана есть серьезные вопросы. В прошлом году было выполнено всего 68 подключений — 3% от указанного плана», — возмутился глава региона.

Кроме того, штат службы догазификации еще в процессе комплектации, газораспределительная компания не соблюдает сроки по заключению договоров на подключение с заявителями. Хромает и работа по сбору заявок на догазификацию от населения. «Общими усилиями всех задействованных сторон реализован широкий инструментарий для приема заявок: МФЦ, портал «Госуслуги», сайт единого оператора газификации. На сегодня получено порядка 13 тысяч заявлений на догазификацию, из которых одобрено 12,6 тысячи. Работа проведена серьезная, но результат в два раза меньше заявленного плана на два года», — констатировал Михаил Ведерников и выразил опасения по поводу исполнения плана в 2022 году.

«Принципиально важно понять, каким именно образом будет вестись дальнейшая работа и какие меры необходимо принять для наращивания динамики работ», — подчеркнул он и обратился к членам регионального штаба по газификации за разъяснением по озвученным вопросам.

Председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко проинформировала, что в рамках реализации программы догазификации в регионе действительно развернута масштабная деятельность. Активно информируется население о возможностях подключения, специалисты также проводят разъяснительную работу по факту алгоритма действий, предоставлению и заполнению необходимых документов.

«С целью выхода на нужные темпы газификации в «Газпром газификацию» было направлено письмо с просьбой оказать содействие в ускорении проводимых работ. Региональным отделением был представлен график проектных и строительных работ по заключенным договорам. Однако он нуждается в детализации», — отметила Елена Пилипенко.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников заверил, что новый график проектных и строительных работ будет предоставлен в ближайшее время, отставание в ходе работ будет наверстано в течение двух месяцев. «На объекты уже выходят новые группы подрядчиков», — заверил он.

По итогам обсуждения губернатор рекомендовал руководству газораспределительной компании оперативно предоставить в комитет детализированный график работ и призвал всех участников программы усилить взаимодействие в части индивидуального подхода в разъяснительной работе и помощи населению в подготовке необходимых документов, чтобы ускорить темпы догазификации.

«Количество подключенных домовладений — главный критерий эффективности исполнения программы», — подчеркнул Михаил Ведерников.