Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область готовится к 22-й годовщине подвига 6-й роты

22 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание организационного комитета по подготовке памятных мероприятий в честь 22-й годовщины подвига десантников 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона. 

Глава региона акцентировал внимание, что за последнее время многое сделано для увековечивания памяти о героях-десантниках. По словам Михаила Ведерникова, жители региона с большим трепетом и уважением относятся к памятной дате.

«В предыдущие годы мы на достойном уровне проводили все запланированные мероприятия, много сделали для того, чтобы помочь родственникам. Несмотря на то что в этом году дата не юбилейная, подготовка к ней должна быть тщательная и ответственная», - отметил Михаил Ведерников.

О подготовке памятных мероприятий доложил врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Роман Самохин. Он отметил, что на приглашение приехать в Псковскую область откликнулись около полусотни родственников героев-десантников. Вся подготовка ведется в соответствии с утвержденными планами. По традиции траурные митинги пройдут у памятника «Купол» и у могил героев.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в свою очередь акцентировал внимание, что памятная дата приходится на период пика распространения COVID-19. Он подчеркнул, что необходимо предпринять максимальные меры для предотвращения распространения заболевания.

Михаил Ведерников поручил проанализировать составленный график мероприятий, детально проработать вопросы соблюдения противовирусных регламентов, а также тестирования гостей региона. «Эпидситуация непростая. Где возможно, нужно минимизировать количество участников. Также необходимо предусмотреть соблюдение социальной дистанции, наличие средств дезинфекции», - отметил губернатор и подчеркнул, что областные власти окажут в этом вопросе максимальное содействие.

В перечне памятных мероприятий в сфере культуры — концерт Губернаторского симфонического оркестра, посещение родственниками героев-десантников мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной», а также концерт заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца «Русские узоры».

В учреждениях культуры и образования муниципалитетов пройдут тематические вечера, уроки памяти и мужества, беседы и патриотические акции, литературные выставки — всего более 200 мероприятий. Школьники региона также увидят фильм о подвиге бойцов 6-й роты «Вечный свет».

В Пскове в память о десантниках 6-й роты также пройдет хоккейный турнир. Как отметила и. о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышева, все организационные вопросы проработаны.

Заместитель председателя комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова в свою очередь подчеркнула, что социальные выплаты родственникам погибших десантников были доведены в первой половине февраля в полном объеме.

На мероприятии также выступили представители администраций Пскова и Псковского района. Они доложили о подготовке и проведении мероприятий на муниципальном уровне, а также о работе по обеспечению транспортной доступности мест захоронений воинов-десантников, а также мемориалов в их честь.

«Надеюсь, что все пройдет на высоком уровне», - отметил в завершение Михаил Ведерников и поблагодарил участников оргкомитета за плодотворную работу.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

22 февраля 2022

Какие мероприятия пройдут в честь Дня защитника Отечества в Пскове
22 февраля 2022

Фотофакт: Знаки установили на временных автобусных остановках в Пскове
22 февраля 2022

Об особенностях работы в полиции рассказали псковским школьникам
22 февраля 2022

Фоторепортаж: Накануне Дня защитника Отечества в Острове возложили цветы к памятным местам
22 февраля 2022

Псковская область готовится к 22-й годовщине подвига 6-й роты
22 февраля 2022

Весенняя погода ожидает жителей Псковской области уже в конце февраля
22 февраля 2022

Михаил Ведерников недоволен темпами реализации программы социальной догазификации
22 февраля 2022

Очаг коронавируса выявили в Центре помощи детям в Великих Луках

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...