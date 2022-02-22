Псковская область готовится к 22-й годовщине подвига 6-й роты

15:07, 22 февраля 2022, ПАИ

22 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание организационного комитета по подготовке памятных мероприятий в честь 22-й годовщины подвига десантников 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Глава региона акцентировал внимание, что за последнее время многое сделано для увековечивания памяти о героях-десантниках. По словам Михаила Ведерникова, жители региона с большим трепетом и уважением относятся к памятной дате.

«В предыдущие годы мы на достойном уровне проводили все запланированные мероприятия, много сделали для того, чтобы помочь родственникам. Несмотря на то что в этом году дата не юбилейная, подготовка к ней должна быть тщательная и ответственная», - отметил Михаил Ведерников.

О подготовке памятных мероприятий доложил врио командира 76-й десантно-штурмовой дивизии Роман Самохин. Он отметил, что на приглашение приехать в Псковскую область откликнулись около полусотни родственников героев-десантников. Вся подготовка ведется в соответствии с утвержденными планами. По традиции траурные митинги пройдут у памятника «Купол» и у могил героев.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Нестерук в свою очередь акцентировал внимание, что памятная дата приходится на период пика распространения COVID-19. Он подчеркнул, что необходимо предпринять максимальные меры для предотвращения распространения заболевания.

Михаил Ведерников поручил проанализировать составленный график мероприятий, детально проработать вопросы соблюдения противовирусных регламентов, а также тестирования гостей региона. «Эпидситуация непростая. Где возможно, нужно минимизировать количество участников. Также необходимо предусмотреть соблюдение социальной дистанции, наличие средств дезинфекции», - отметил губернатор и подчеркнул, что областные власти окажут в этом вопросе максимальное содействие.

В перечне памятных мероприятий в сфере культуры — концерт Губернаторского симфонического оркестра, посещение родственниками героев-десантников мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной», а также концерт заслуженного коллектива народного творчества «Театр танца «Русские узоры».

В учреждениях культуры и образования муниципалитетов пройдут тематические вечера, уроки памяти и мужества, беседы и патриотические акции, литературные выставки — всего более 200 мероприятий. Школьники региона также увидят фильм о подвиге бойцов 6-й роты «Вечный свет».

В Пскове в память о десантниках 6-й роты также пройдет хоккейный турнир. Как отметила и. о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышева, все организационные вопросы проработаны.

Заместитель председателя комитета по социальной защите Татьяна Селиверстова в свою очередь подчеркнула, что социальные выплаты родственникам погибших десантников были доведены в первой половине февраля в полном объеме.

На мероприятии также выступили представители администраций Пскова и Псковского района. Они доложили о подготовке и проведении мероприятий на муниципальном уровне, а также о работе по обеспечению транспортной доступности мест захоронений воинов-десантников, а также мемориалов в их честь.

«Надеюсь, что все пройдет на высоком уровне», - отметил в завершение Михаил Ведерников и поблагодарил участников оргкомитета за плодотворную работу.