Великолукская организация выплатила 1 млн рублей пострадавшему в ДТП

15:12, 22 февраля 2022, ПАИ

Судебные приставы побудили великолукскую организацию выплатить 1 миллион рублей пострадавшему в ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

В ОСП Великих Лук на исполнении находилось исполнительное производство в отношении юридического лица о возмещении компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, на общую сумму 1 миллион рублей. Судебные приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств.

Руководителю организации разъяснили о взыскании исполнительского сбора в случае неисполнения требований в срок в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 10 000 рублей с должника-организации.

В результате организация погасила долг в срок. Исполнительное производство в отношении юридического лица окончено фактическим исполнением.