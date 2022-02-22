Великолукская организация выплатила 1 млн рублей пострадавшему в ДТП
Судебные приставы побудили великолукскую организацию выплатить 1 миллион рублей пострадавшему в ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.
В ОСП Великих Лук на исполнении находилось исполнительное производство в отношении юридического лица о возмещении компенсации морального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, на общую сумму 1 миллион рублей. Судебные приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств.
Руководителю организации разъяснили о взыскании исполнительского сбора в случае неисполнения требований в срок в размере 7% от подлежащей взысканию суммы, но не менее 10 000 рублей с должника-организации.
В результате организация погасила долг в срок. Исполнительное производство в отношении юридического лица окончено фактическим исполнением.
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