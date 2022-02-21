Новые статьи избирательного кодекса и реформу МСУ обсудил комитет по законодательству ПОС

15:22, 22 февраля 2022, ПАИ

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов сформировал позицию по профильным вопросам февральской сессии регионального парламента. Депутаты рассмотрели и рекомендовали принять ряд законопроектов, приводящих региональное законодательство в соответствие с актуальными федеральными правовыми нормами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Руководитель регионального избиркома Игорь Сопов прокомментировал новые положения, касающиеся лишения пассивного избирательного права организаторов и членов организаций, признанных судом террористическими или экстремистскими.

«В период проведения избирательной кампании 2021 года эта норма уже применялась, и такие люди в нашем регионе были, но тогда мы руководствовались напрямую федеральным законодательством, а сейчас предлагаем закрепить это в нашем областном законе», - рассказал Игорь Сопов.

Председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов счёл необходимым обратить внимание на важный аспект – основанием для ограничения избирательных прав является решение суда, вступившее в законную силу.

Игорь Сопов проинформировал и о других поправках, предлагаемых внести в областной избирательный кодекс: увеличиваются предельные суммы расходов из средств избирательных фондов кандидатов и избирательных объединений, а также вносятся уточнения, на необходимость которых указала Центральная избирательная комиссия. Члены комитета поддержали законопроект.

Дискуссионным стал вопрос о принятом Госдумой в первом чтении проекте федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», предлагающем обновленную модель организации и деятельности органов местного самоуправления.

Инициатором обсуждения на площадке регионального парламента выступил депутат Артур Гайдук. «Мы предлагаем отрицательный отзыв на этот законопроект», - озвучил он позицию фракции «Яблоко», высказав предположение, что укрупнение муниципальных образований приведёт к оттоку населения из волостей и лишит сельских жителей доступа к власти.

Единоросс Алексей Севастьянов призвал политического оппонента к взвешенному обсуждению и конструктивным предложениям, а не к радикальному отрицанию одноуровневой системы местного самоуправления: «Вы считаете, что сегодня волостная власть справляется со своими задачами? Изменения организации местного самоуправления продиктованы жизнью. Много примеров, когда жители отдалённых деревень для решения своих проблем обращаются не к главе волости, а пишут напрямую на сайт или в инстаграм губернатора».

По просьбе председателя парламентского комитета отношение к законопроекту высказала начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию областной администрации Елена Тимашова.

Специалист обратилась к Артуру Гайдуку: «Слушая вас, может сложиться впечатление, будто люди селятся исключительно вокруг сельских администраций, но люди предпочитают жить там, где им комфортно: где есть отремонтированные дороги, водоснабжение и так далее. Вам, как муниципальному депутату в прошлом, не хуже меня известно, что людям абсолютно всё равно, где находится власть. Даже если власть сидит на Луне, но при этом она отремонтирует дороги и вкрутит лампочку, людям будет достаточно. А муниципальная власть может это сделать, когда она достаточно квалифицирована».

Елена Тимашова подчеркнула, что проект закона обсуждался с главами муниципальных образований и нашёл поддержку у подавляющего большинства. Начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию напомнила, что в соседней Новгородской области муниципальные округа существуют уже второй год: «Там сельские поселения отмечают только плюсы, причём независимо от того, была раньше волость дотационной или профицитной». По словам специалиста, как только позволит эпидемиологическая обстановка, псковская делегация посетит новгородцев для знакомства с опытом.

«Чтобы главы своими глазами увидели, что создание муниципальных округов не только не опасно, а, наоборот, полезно. Власть никуда не уходит от населения. Она трансформируется в территориальное управление, которое, согласно законопроекту, возглавляют лица, замещающие муниципальные должности. Те же главы поселений вполне могут остаться на своих местах с тем же набором полномочий, но они освободятся от административной работы и будут заниматься реальной помощью жителям», - резюмировала Елена Тимашова.

Вице-спикер Виктор Остренко отметил, что в существующих реалиях главам волостей приходится тратить уйму времени на подготовку документов и административную работу в ущерб хозяйственной деятельности: «Мы красиво говорим о местном самоуправлении, но зачастую это всё подменяется формализмом». Депутат также поделился наблюдениями за проведением выборных кампаний муниципального уровня – в сельских поселениях очень сложно найти людей, желающих стать депутатами местных представительных органов власти.

По мнению руководителя фракции «Новые люди» Андрея Маковского, обсуждаемый законопроект, возможно, и нуждается в доработке, но имеет право на жизнь. «ФАПы и школы в деревнях никто не закроет, автобусы туда ездить не перестанут, а насколько эффективны волостные собрания депутатов, это действительно большой вопрос», - опроверг высказанные оппонентом опасения депутат.

В завершение дискуссии Алексей Севастьянов напомнил, что возможный переход на одноуровневую систему местного самоуправления будет поэтапным – законопроект предлагает установить переходный период до 2028 года.

«Никаких избранных депутатов разгонять не будут, никого увольнять не будут», - подчеркнул председатель комитета и предложил коллегам альтернативный проект постановления о поддержке рассматриваемой законодательной инициативы. Комитет принял решение с рекомендацией поддержать законопроект.

В ходе заседания единогласное одобрение комитета также получила законодательная инициатива о введении отсрочки от армии для сельских врачей и фельдшеров, авторами которой являются депутаты Александр Котов, Игорь Дитрих и Алексей Севастьянов.

Окончательное решение по рассмотренным вопросам депутатский корпус примет 24 февраля на 7-й сессии регионального парламента.