Услуги по обращению с ТКО псковичи могут оплатить через ГИС ЖКХ без комиссии
Оплатить жилищно-коммунальные услуги, в том числе и услуги по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»), можно без комиссии, зарегистрировавшись через систему ГИС ЖКХ. Авторизоваться в системе можно через личный кабинет на «Госуслугах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Экопром».
Оплата происходит без комиссии, а квитанции об оплате приходят на указанную при оплате электронную почту.
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