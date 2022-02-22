Услуги по обращению с ТКО псковичи могут оплатить через ГИС ЖКХ без комиссии

15:39, 22 февраля 2022, ПАИ

Оплатить жилищно-коммунальные услуги, в том числе и услуги по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»), можно без комиссии, зарегистрировавшись через систему ГИС ЖКХ. Авторизоваться в системе можно через личный кабинет на «Госуслугах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Экопром».

Оплата происходит без комиссии, а квитанции об оплате приходят на указанную при оплате электронную почту.