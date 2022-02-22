С 3 июня все вывески в зоне типовой застройки Пскова должны соответствовать дизайн-коду

15:50, 22 февраля 2022, ПАИ

Согласно Правилам благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова до 3 июня 2022 года владельцы торговых точек в зоне типовой застройки города должны привести вывески в соответствие с дизайн-кодом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Контрольное управление администрации Пскова уведомляет предпринимателей об этой необходимости.



Для согласования эскиза вывески и расположения ее на фасаде здания представителям бизнеса необходимо обратиться с заявлением и соответствующими документами в управление по градостроительной деятельности администрации города Пскова. Со списком документов можно ознакомиться в административном регламенте.



С 3 июня начнутся контрольные мероприятия, по результатам которых владельцев вывесок, не выполнивших условия дизайн-кода, будут привлекать к административной ответственности. Юридическим лицам грозят штрафы до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение – до 100 тысяч рублей.



Таким образом, зону типовой застройки Пскова планируется привести в соответствие с дизайн-кодом до сентября 2022 года.



Дизайн-код, регламентирующий внешний вид вывесок торговых точек, вступил в силу 3 июня 2020 года. В документе прописаны правила оформления, вид, место расположения, размеры, варианты крепления вывесок и другие нюансы. Ознакомиться с дизайн-кодом можно здесь.