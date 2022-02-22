Александр Козловский: Решение Госдумы о ратификации договора с ЛДНР отражает единодушие россиян

16:35, 22 февраля 2022, ПАИ

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский назвал решение депутатов о ратификации договоров с ДНР и ЛНР отражающим единодушие российского общества, цитирует политика Телеграм-канал «Псковские новости».

«Единодушное решение депутатов отражает единодушие российского общества: почти 80% опрошенных, по данным последнего опроса ВЦИОМ, поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР в связи с участившимися провокациями на территории республик», - заявил депутат Госдумы.

22 февраля российский парламент ратифицировал подписанные накануне президентом России Владимиром Путиным договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.