В Пскове проходит конкурс открыток в поддержку олимпийцев

16:54, 22 февраля 2022, ПАИ

Конкурс открыток «По следам Олимпиады», приуроченный к XXIV зимним Олимпийским играм 2022 года, проходит в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском молодёжном центре.

Участие в конкурсе может принять молодёжь в возрасте от 14 до 35 лет. До 2 марта участникам конкурса необходимо нарисовать открытку на тему XXIV зимних Олимпийских игр и отправить её вместе с заявкой, в которой должны быть указаны ФИО, возраст, место учёбы или работы и телефон, на почту pgmc-pskov@mail.ru (в теме письма указать «По следам Олимпиады»).

Рисунок может быть выполнен в любой стилистике и технике. Авторы самых интересных работ получат призы. Результаты будут оглашены 5 марта.

Подробнее с конкурсом можно ознакомиться здесь.