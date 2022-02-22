Более 2 тонн белорусской говядины и субпродуктов не пропустили через границу в Псковской области
В минувшие выходные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении мероприятий с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Псковской области и Псковской таможни задержали два транспортных средства, незаконно перевозивших 2,2 тонны говядины в четвертинах на кости и говяжьих субпродуктов из Белоруссии в Санкт-Петербург.
Инспекторы выявили отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на товар и маркировки на говядине, подтверждающих происхождение и безопасность продукции. Нарушение ветеринарно-санитарных правил транспортировки мясосырья - в автомобилях отсутствовало холодильное оборудование.
Россельхознадзором были введены временные ограничения на ввоз говядины на кости из Белоруссии в связи с неопределенным статусом страны по губкообразной энцефалопатии. Ведомство возбудило дела об административных правонарушениях. Оформлены акты о возврате груза.
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