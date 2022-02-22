Пушкиногорский суд отправил в тюрьму сбытчика наркотиков

17:08, 22 февраля 2022, ПАИ

Пушкиногорский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении незаконного сбыта наркотических средств в значительном размере (пункт «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Псковской области.

Мужчина сбыл лицу, участвующему в оперативно-разыскном мероприятии «Проверочная закупка», наркотическое средство массой 0,86 грамма.

Суд признал обвиняемого виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.