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Происшествия

За кражу шлифовальной машинки жителю Куньинского района грозит колония

Жителю Куньинского района грозит тюрьма за кражу электроинструмента. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

12 декабря 2021 года около 13:00 обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил украсть имущество своей знакомой из комнаты жилого дома в деревне Пески. Он увидел на полу возле дивана угловую шлифовальную машинку и решил присвоить её.

Злоумышленник положил инструмент под одежду и скрылся, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму 2950 рублей.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 158 УК РФ. Преступление относится к категории небольшой тяжести, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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