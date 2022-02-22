Сотрудницы ГИБДД поздравили порховских водителей с наступающим праздником

22:12, 22 февраля 2022, ПАИ

22 февраля сотрудницы отдела ГИБДД ОМВД России по Порховскому району поздравили водителей с наступающим праздником. Об этом сообщает «Порховский вестник».

В ходе мероприятия представительницы Госавтоинспекции останавливали транспортные средства и вручали автомобилистам памятки о ПДД и подарки. Девушки в погонах не только поздравили водителей с наступающим праздником, но и напомнили о необходимости пристёгиваться ремнями безопасности, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге.

Мужчины-водители в свою очередь поблагодарили за приятный сюрприз и пообещали не нарушать правила дорожного движения.

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