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Общество

Сотрудники МЧС и представитель детского омбудсмена провели рейд в Новоржевском районе

22 февраля сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с общественным помощником уполномоченного по правам ребенка в Новоржевском районе провели профилактический рейд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

С жителями провели профилактические беседы и инструктажи в области пожарной безопасности, разъяснили им обстановку с пожарами в Новоржевском районе и на всей территории Псковской области на текущий период, рассказали о наиболее частых причинах возникновения пожаров.

Кроме того, сотрудники МЧС напомнили номера телефонов вызова экстренных служб (в случае пожара или возгорания звонить по телефону 01, по средствам мобильной связи 112, 101).

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