В России увеличили срок действия медицинских заключений для иностранцев

20:44, 22 февраля 2022, ПАИ

Минздрав увеличил до года срок действия медицинских заключений для иностранцев, сообщается в официальном Telegram-канале Правительства РФ.

В обновлённый порядок медосвидетельствования вошли и другие изменения. Так, при освидетельствовании будут учитываться данные о прохождении диспансеризации и профилактических осмотров.

Сократится объём исследований, необходимых для освидетельствования иностранцев в возрасте от 6 до 18 лет. В частности, не достигшие 13 лет не будут проходить химико-токсикологические исследования на наркотические вещества.

Коронавирусная инфекция исключена из списка заболеваний, требующих диагностики в рамках медосвидетельствования.

Изменения вступят в силу 1 марта 2022 года.