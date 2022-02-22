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Скончался народный артист России Олег Вавилов

Скончался советский, российский актёр театра, кино и ТВ, народный артист России Олег Вавилов. Об этом сообщает «Российская газета».

Олег Вавилов родился в Термезе (Узбекистан) 8 января 1950 года в семье военнослужащего. В 1967 году поступил в ГИТИС имени Луначарского. Дипломными работами актёра стали роли в спектаклях «Женитьба» Гоголя и «Платон Кречет» Корнейчука.

Играл на сцене казанского БДТ, в московском ТЮЗе, в Театре на Малой Бронной, в театрах «У Никитских ворот» и «Сфера». С 2004 года и до последних своих дней был актёром Театра сатиры.

На экранах стал появляться с середины 70-х годов, в том числе в роли лакея Фабрицио в «Трактирщице», Юры Агапова в «Странной женщине», Чехова в «Я – актриса», пана Збышека в «Кабачке «13 стульев», Харлана в «Конце вечности», «Бедной Насте», «КГБ в смокинге».

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