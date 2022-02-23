Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Во все времена защита своей страны была священным долгом каждого гражданина

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества.

По его словам, это праздник всех, кому небезразлична судьба России, кто готов словом и делом обеспечивать её безопасность, развитие и процветание. Поэтому, подчеркнул Михаил Ведерников, этот день объединяет все поколения россиян и является символом мужества, отваги и преданности Отчизне.

«Во все времена защита своей страны была священным долгом каждого гражданина. Из поколения в поколение передаются незыблемые и святые понятия – честь, верность долгу, любовь к Родине. Мы чтим легендарные подвиги наших предков, отвагу отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны, мужество солдат и офицеров, которые ежедневно на боевом посту защищают безопасность нашей страны», – отметил губернатор.

Он добавил, что сегодня неспокойное время. «И наша первостепенная задача – продолжить эти священные традиции. Это значит жить интересами своей страны, трудиться для её процветания, быть готовым встать на её защиту в трудный час», – сказал Михаил Ведерников.

Он пожелал жителям Псковской области здоровья, счастья, благополучия, мира и добра. Тем, кто сейчас на боевом дежурстве, – успехов в службе, а их семьям – терпения и сил. «Поздравляю с праздником доблести и отваги всех, кто защищает и готов защищать нашу Родину», – подытожил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

23 февраля 2022

Михаил Ведерников: Во все времена защита своей страны была священным долгом каждого гражданина
22 февраля 2022

Как будут работать поликлиники и пункты вакцинации в Пскове 23 февраля
22 февраля 2022

Скончался народный артист России Олег Вавилов
22 февраля 2022

Псковичей просят помочь в поисках сбежавшей из приюта пугливой собаки
22 февраля 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: сколько стоит готовый бизнес
22 февраля 2022

Минздрав утвердил новую версию методических рекомендаций по лечению COVID-19
22 февраля 2022

Видео: В дату-палиндром псковский ЗАГС поставил рекорд
22 февраля 2022

Эпидобстановку и реализацию нацпроектов обсудил губернатор с главой Дедовичского района

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...