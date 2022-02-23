Михаил Ведерников: Во все времена защита своей страны была священным долгом каждого гражданина

00:05, 23 февраля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днём защитника Отечества.

По его словам, это праздник всех, кому небезразлична судьба России, кто готов словом и делом обеспечивать её безопасность, развитие и процветание. Поэтому, подчеркнул Михаил Ведерников, этот день объединяет все поколения россиян и является символом мужества, отваги и преданности Отчизне.

«Во все времена защита своей страны была священным долгом каждого гражданина. Из поколения в поколение передаются незыблемые и святые понятия – честь, верность долгу, любовь к Родине. Мы чтим легендарные подвиги наших предков, отвагу отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны, мужество солдат и офицеров, которые ежедневно на боевом посту защищают безопасность нашей страны», – отметил губернатор.

Он добавил, что сегодня неспокойное время. «И наша первостепенная задача – продолжить эти священные традиции. Это значит жить интересами своей страны, трудиться для её процветания, быть готовым встать на её защиту в трудный час», – сказал Михаил Ведерников.

Он пожелал жителям Псковской области здоровья, счастья, благополучия, мира и добра. Тем, кто сейчас на боевом дежурстве, – успехов в службе, а их семьям – терпения и сил. «Поздравляю с праздником доблести и отваги всех, кто защищает и готов защищать нашу Родину», – подытожил Михаил Ведерников.