В Псковской области пропал 59-летний рыбак

10:12, 23 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области пропал 59-летний Анатолий Филин, сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

22 февраля мужчина уехал из деревни Малая Листовка Псковского района на микроавтобусе на рыбалку и не вернулся.

Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Одежда: предположительно, коричневый камуфлированный костюм, чёрные сапоги с оранжевой подошвой, шапка.

Любую информацию о пропавшем можно сообщить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.