Начальник Псковского управления Росгвардии поздравил личный состав и ветеранов с Днём защитника Отечества
Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поздравил личный состав и ветеранов ведомства с Днём защитника Отечества.
«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! От имени руководства регионального управления Росгвардии, Совета ветеранов ведомства поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот день символизирует доблесть, патриотизм и верность присяге», – говорится в тексте поздравления.
Игорь Иванов отметил, что псковские росгвардейцы выполняют задачи охраны общественного порядка, контроля за оборотом оружия, противодействия терроризму и экстремизму. «Каждый, кто обеспечивает безопасность граждан и государства, по праву называется защитником Отечества», – подчеркнул он.
Особые поздравления начальник ведомства адресовал ветеранам: «Проявленные вами мужество, отвага и героизм – высокий пример священной преданности Отчизне. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и новых успехов в служении нашему Отечеству!»
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