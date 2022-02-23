Начальник Псковского управления Росгвардии поздравил личный состав и ветеранов с Днём защитника Отечества

12:34, 23 февраля 2022, ПАИ

Начальник управления Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поздравил личный состав и ветеранов ведомства с Днём защитника Отечества.

«Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! От имени руководства регионального управления Росгвардии, Совета ветеранов ведомства поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Этот день символизирует доблесть, патриотизм и верность присяге», – говорится в тексте поздравления.

Игорь Иванов отметил, что псковские росгвардейцы выполняют задачи охраны общественного порядка, контроля за оборотом оружия, противодействия терроризму и экстремизму. «Каждый, кто обеспечивает безопасность граждан и государства, по праву называется защитником Отечества», – подчеркнул он.

Особые поздравления начальник ведомства адресовал ветеранам: «Проявленные вами мужество, отвага и героизм – высокий пример священной преданности Отчизне. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра, благополучия и новых успехов в служении нашему Отечеству!»