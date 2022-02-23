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Пскович нашёл оригинальный способ познакомить туристов с военной историей

Пскович Дмитрий Артамонов уже более 10 лет занимается изучением фортификационных сооружений из бетона и железа. О том, сколько таких объектов в регионе, как они использовались до, во время и после войны и чем интересны современникам, исследователь рассказал «АиФ-Псков».

Дмитрий Артамонов – исследователь фортификации, автор более десятка научных статей и постоянный участник научных конференций. С 2019 года является аттестованным гидом и занимается популяризацией военно-исторических экскурсий на тему фортификации Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Он рассказал, что под Псковом, в районе Каменки, Неёлово, Выбут, есть 52 дота. «Часть из них были взорваны, мы даже не все нашли. Но штук 30, которые можно потрогать, там есть. В районе Изборска – 35, в Островском районе – порядка 40, в Себежском районе – 75 объектов, но мы нашли не все, около 65, потому что, во-первых, там погранзона, во-вторых, огромное болото. Кроме того, есть очень специфичные объекты, так называемые наблюдательные посты. Они вровень с землёй, на них пока физически не наступил – не найдёшь», – отметил исследователь.

По его словам, дот – это большой объект размером с коттедж с комнатами, со сложным устройством. «Но я нашёл, как это продавать: когда я людей вожу в Изборск и Печоры, я их ещё на часик завожу в доты», – поделился Дмитрий Артамонов.

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