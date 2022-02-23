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Происшествия

Пожилой пскович перевел мошенникам порядка 1 млн кредитных средств

Двое псковичей поддались на уловки злоумышленников и лишились более 1 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пожилой пскович заинтересовался возможностями инвестирования в процессе игры на бирже. Дистанционно «консультировал» его по этому вопросу незнакомец. Горожанин в ожидании прибыли брал кредиты и переводил деньги на указанные счета. В итоге он лишился порядка миллиона рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

44-летний житель Пскова, занимающийся строительными работами, для решения интересовавших его организационных вопросов перевел мошеннику через один из сайтов более 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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