Пожилой пскович перевел мошенникам порядка 1 млн кредитных средств

11:21, 23 февраля 2022, ПАИ

Двое псковичей поддались на уловки злоумышленников и лишились более 1 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Пожилой пскович заинтересовался возможностями инвестирования в процессе игры на бирже. Дистанционно «консультировал» его по этому вопросу незнакомец. Горожанин в ожидании прибыли брал кредиты и переводил деньги на указанные счета. В итоге он лишился порядка миллиона рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

44-летний житель Пскова, занимающийся строительными работами, для решения интересовавших его организационных вопросов перевел мошеннику через один из сайтов более 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.