Великолучанин фиктивно зарегистрировал гражданина Таджикистана
Полиция установила жителя Великих Лук, подозреваемого в фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
38-летний безработный великолучанин в сентябре 2021 года осуществил в одной из деревень на территории Великолукского района фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.
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