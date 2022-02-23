Великолучанин фиктивно зарегистрировал гражданина Таджикистана

13:53, 23 февраля 2022, ПАИ

Полиция установила жителя Великих Лук, подозреваемого в фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

38-летний безработный великолучанин в сентябре 2021 года осуществил в одной из деревень на территории Великолукского района фиктивную регистрацию гражданина Республики Таджикистан. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.