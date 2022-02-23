Борис Елкин пожелал псковичам не отступать перед трудностями и смело смотреть в будущее

13:29, 23 февраля 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин поздравил горожан с Днём защитника Отечества. «Это день смелых и честных, надёжных и отважных, настоящих мужчин, которым можно верить, на кого можно опереться, на чью защиту можно рассчитывать», – написал он на своей странице в Instagram.

Борис Елкин отметил, что это тот самый праздник, когда дети рисуют папе открытку или лепят из пластилина боевую машину, когда семьи собираются за праздничным столом и поздравляют тех, кто каждый день хранит их покой, заботится о благополучии.

«С праздником, дорогие защитники, кто сегодня стоит на защите нашего государства, кто уже отдал свой долг Родине и ушёл в запас и кто только собирается встать в ряды армейского братства. Желаю вам никогда не отступать перед трудностями, не сворачивать с намеченного пути и смело смотреть в будущее», – добавил Борис Елкин.