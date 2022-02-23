Об источниках вдохновения рассказала Анастасия Повторейко
О своих источниках вдохновения и способах восстановить силы рассказала главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко своим подписчикам в Instagram.
«Обратная положительная связь от пациентов и их родственников, успехи специалистов нашего учреждения, совместное освоение и преодоление новых направлений в работе. Все это вдохновляет и мотивирует двигаться дальше и только вперёд», - написала Анастасия Повторейко.
Также она отметила, что любит путешествия, экскурсии, походы, особенно, спонтанно организованные.
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