Об источниках вдохновения рассказала Анастасия Повторейко

16:14, 23 февраля 2022, ПАИ

О своих источниках вдохновения и способах восстановить силы рассказала главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко своим подписчикам в Instagram.

«Обратная положительная связь от пациентов и их родственников, успехи специалистов нашего учреждения, совместное освоение и преодоление новых направлений в работе. Все это вдохновляет и мотивирует двигаться дальше и только вперёд», - написала Анастасия Повторейко.

Также она отметила, что любит путешествия, экскурсии, походы, особенно, спонтанно организованные.