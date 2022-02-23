Показания для кроворазжижающих препаратов при COVID-19 назвала псковский врач

14:15, 23 февраля 2022, ПАИ

Как понять, нужны ли кроворазжижающие препараты при коронавирусе, рассказала главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко своим подписчикам в Instagram.

По её словам, кроворазжижающие препараты назначают индивидуально пациентам со среднетяжелой формой COVID-19, которые имеют высокий риск венозных тромбоэмбологических осложнений и не получают актикоагулянтного лечения по другим показаниям.