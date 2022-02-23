Показания для кроворазжижающих препаратов при COVID-19 назвала псковский врач
Как понять, нужны ли кроворазжижающие препараты при коронавирусе, рассказала главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко своим подписчикам в Instagram.
По её словам, кроворазжижающие препараты назначают индивидуально пациентам со среднетяжелой формой COVID-19, которые имеют высокий риск венозных тромбоэмбологических осложнений и не получают актикоагулянтного лечения по другим показаниям.
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