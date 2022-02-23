Ещё 937 случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области
Ещё 937 случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области. Всего с начала пандемии выявлено 91 907 заражённых, сообщает официальный Telegram-канал региона.
На данный момент на лечении находятся 7 289 пациентов, из них 6 739 – на амбулаторном.
Выздоровел за весь период 75 071 житель Псковской области, в том числе 411 – за прошедшие сутки. Умерло 1 549 пациентов.
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