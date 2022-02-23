Ещё 937 случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области

12:51, 23 февраля 2022, ПАИ

Ещё 937 случаев коронавируса зафиксировали в Псковской области. Всего с начала пандемии выявлено 91 907 заражённых, сообщает официальный Telegram-канал региона.

На данный момент на лечении находятся 7 289 пациентов, из них 6 739 – на амбулаторном.

Выздоровел за весь период 75 071 житель Псковской области, в том числе 411 – за прошедшие сутки. Умерло 1 549 пациентов.