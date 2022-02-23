В Великих Луках поймали нетрезвого водителя-рецидивиста

17:15, 23 февраля 2022, ПАИ

В Великих Луках установлен нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днём 21 февраля у дома на улице Р. Люксембург стражи порядка остановили для проверки автомобиль ВАЗ-21150. Выяснилось, что машиной управлял 37-летний житель Великих Лук, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что в соответствии со статьёй 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.