Александр Козловский пожелал жителям Псковской области мира и благополучия

15:47, 23 февраля 2022, ПАИ

Депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский поздравил жителей Псковской области.

«Этот праздник служит символом памяти и уважения истории России и героев, которые имели мужество защищать свою Родину. День защитника Отечества имеет важное значение для воспитания правильных ценностей и патриотизма у молодого поколения и объединяет всех, кто гордится своей страной и готов быть надежной опорой для своей Отчизны», - написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Александр Козловский пожелал всем защитникам крепкого здоровья, мира и благополучия, уверенности в принятии важных решений и успехов в профессиональной жизни.