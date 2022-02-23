Турнир по мини-футболу провели в Плюссе в честь Дня защитника Отечества
23 февраля в спортзале Плюсской средней школы прошёл районный турнир по мини-футболу, посвящённый Дню защитника Отечества. Об этом пишет газета «Плюсский край».
С приветственным словом к участникам турнира обратилась начальник отдела по делам культуры, молодёжи и спорта администрации района Юлия Богданова, которая пожелала командам спортивной удачи.
В турнире приняли участие три команды: Плюсской школы, ветеранов Плюссы (опытных игроков), команда ППК.
Система игр была круговая. Команда школы заняла третье место, команда ППК — второе, команда ветеранов — первое, чем обеспечила себе путёвку на областные соревнования, которые пройдут в марте.
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