Дновцы написали письма на фронт и сфотографировались с партизанами

16:35, 23 февраля 2022, ПАИ

23 февраля в Дно прошло мероприятие, посвящённое освобождению Дно и Дновского района от немецко-фашистских захватчиков, под названием «Ожившая история». Об этом сообщает газета «Дновец».

«Этот проект очень полюбился дновцам, поэтому в этом году благодаря организаторам мы снова перенеслись в далёкий 1944 год – год освобождения района: можно полечиться в госпитале, написать письмо на фронт, сфотографироваться с партизанами, напечатать листовки в партизанской типографии, собрать и разобрать автомат и много чего ещё», – рассказали в редакции о мероприятии.

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