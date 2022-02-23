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Культура

Вебинар о продвижении Пушкина по служебной лестнице подготовил музей-заповедник «Михайловское»

Энгель Насибулин. Пегас. Из собрания музея-заповедника.

24 февраля на портале «Образование на русском» (ресурс Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, Москва) пройдёт трансляция вебинара из Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Тема занятия — «Не рвусь я грудью в капитаны и не ползу в асессора…». Гражданская служба А. С. Пушкина». Его автор — учёный секретарь Пушкинского заповедника Эдуард Узенёв.

В основу лекционной части вебинара легли документы, свидетельства современников поэта о продвижении Пушкина по служебной лестнице. Поэт не стремился преуспеть на поприще государственного чиновника, прекрасно понимая, что ему уготован совсем другой — творческий путь. «Куда более значимо то, — говорит Эдуард Узенёв, — насколько важную роль гражданская служба Пушкина сыграла в формировании его мировоззрения, его взглядов на исторический путь России».

Возрастная рекомендация для слушательской аудитории вебинара — 12+. Для участия в занятии достаточно зарегистрироваться на портале «Образование на русском» по данному адресу. Начнут трансляцию из «Михайловского» в 16:00.

Напомним, что подобные встречи с пушкиногорскими музейщиками в институте русского языка проводят с 2019 года. В рамках интернет-проекта «А. С. Пушкин и феномен русской классики» постоянные посетители сайта уже могли посетить десять вебинаров из Святогорья. Речь на них шла о письмах Пушкина из Михайловского, дуэлях поэта, особенностях поединков чести в России в XVIII–XIX веках, об истории музея-усадьбы «Петровское», музейном проекте «Хлебное место» — победителе IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл».

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