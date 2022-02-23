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Общество

Шесть человек скончалось от коронавируса в Псковской области за сутки

За сутки в Псковской области скончалось шесть человек от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии умерло 1 549 человек. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Согласно актуальной статистике коронавируса за 22 февраля, было обнаружено 937 случаев заражения, всего за время пандемии — 91 907. На данный момент на амбулаторном и стационарном лечении находится 7 289 человек (6 739 и 550 соответственно). Выздоровело 411 человек.

Губернатор области предупредил, что новый штамм омикрон поражает верхние дыхательные пути и чаще вызывает бронхиты, некорректное лечение которых может привести к осложнениям.

 

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