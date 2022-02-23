Колоннада Псковского ГКЦ сияет 23 Февраля цветами триколора

18:21, 23 февраля 2022, ПАИ

Колоннада городского культурного центра 23 Февраля в цветах триколора. Праздничную цветную подсветку включили специально ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.

«Цвета российского флага – белый, синий, красный – попеременно сменяют друг друга, символизируя свободу нашего государства, мужество и храбрость защитников нашей Родины», – подчеркнул Елкин.

Подсветка здания городского культурного центра появилась в конце прошлого года в завершение ремонтных работ, которые были проведены специально к 60-летнему юбилею учреждения. На средства городского бюджета капитально отремонтировали фойе 1-го этажа, главный вход в здание и колоннаду.

«Обычная подсветка колонн включается в тёмное время суток. В праздники решили порадовать псковичей чем-нибудь необычным. Коллектив ГКЦ уже готовится к следующему событию – Международному женскому дню», – сообщил глава администрации.