Переболевшим коронавирусной инфекцией следует воздержаться от поездок на море

18:29, 23 февраля 2022, ПАИ

Пациентам, перенёсшим тяжёлое и крайне тяжёлое течение коронавирусной инфекции, следует воздержаться от поездок на море. Об этом рассказал в беседе с изданием «RT на русском» научный консультант центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ, директор института клинической медицины, эпидемиолог Дмитрий Константинов.

По словам эпидемиолога, после заболевания COVID-19 отмечается постинфекционная астения в течение двух-трёх недель. В этот период организму требуется поддерживающая, укрепляющая терапия. Избыточная инсоляция вредна для любого организма.

Кроме того, постковидный синдром имеет долгосрочные патологические проявления, которые сохраняются в течение трёх и более месяцев. Следует обращать внимание на сосудистые и васкулитные проявления на коже, кожные реакции, отдышку и тяжесть за грудиной.

«Могут возникать риски, связанные и с обострением имеющихся хронических заболеваний, что также может испортить отдых... Пациентам без сопутствующих заболеваний, перенёсших в лёгкой или средней степени COVID-19, своевременная реабилитация необходима. Решение нужно принимать индивидуально, учитывая возраст, наличие хронических заболеваний, самочувствие и настроение», – заявил Константинов.