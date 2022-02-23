Спасатели ищут тело пропавшего рыбака в Псковском районе

20:36, 23 февраля 2022, ПАИ

Сотрудники водолазной областной аварийно-спасательной службы в ходе поиска 59-летнего рыбака на Псковском озере в районе деревни Большая Толба обнаружили и подняли мотособаку и вещи. С наступлением темноты поисковые работы были прекращены и возобновятся завтра, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









По предварительной информации, разыскивается 59-летний житель деревни Малая Листовка. 22 февраля мужчина уехал на мотобуксире на рыбалку и не вернулся.

Напомним, что 15 февраля на Псковском озере в реке Большая Толба восемь человек на аэросанях опрокинулись в воду. Один из них погиб. Тело мужчины обнаружили 15 февраля поздно вечером.