287 881 житель Псковской области привит двумя компонентами от COVID-19

21:05, 23 февраля 2022, ПАИ

Согласно актуальной статистике на 22 февраля, в Псковской области за сутки двумя компонентами привилось 296 человек, всего — 287 881 человек. Об этом сообщил в своём Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

За сутки первым компонентом привились 182 человека, всего — 289 913 человек. Ревакцинировалось 128 человек, всего — 43 913. На данный момент использовано 80,5 % поступившей вакцины.

Губернатор отметил, что подавляющее большинство COVID-пациентов, которые проходят лечение в стационарах, не были привиты.