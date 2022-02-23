В Локнянском районе состоялось торжественное возложение цветов на месте гибели 19-летнего Героя Советского Союза

21:18, 23 февраля 2022, ПАИ

23 февраля состоялось торжественное возложение цветов в мемориальном комплексе в деревне Чернушки, на месте гибели Героя Советского Союза Александра Матросова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Восход».

79 лет назад на Локнянской земле девятнадцатилетний рядовой Александр Матросов в решающую минуту боя с немецко-фашистскими захватчиками закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, обеспечив успех наступления советских войск.

В торжественном возложении цветов приняли участие глава района Нина Степанова и главы сельских поселений, представители органов власти, депутаты, молодёжь, юнармейцы Локнянского района, делегации общественных организаций города Великие Луки.

Память о герое-комсомольце и сотнях советских воинов, повторивших в годы Великой Отечественной войны подвиг Александра Матросова, почтили минутой молчания, возложили живые цветы и венки к мемориальной плите.

В этот же день возложение цветов прошло на воинских захоронениях Черное, Заклюка, Алексеевское, Юхово.