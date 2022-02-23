В Псковской области растёт количество госпитализированных с омикроном

21:23, 23 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области растёт количество госпитализированных с омикроном. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagrаm-аккаунте.

На рабочей встрече с председателем Мариной Гаращенко губернатор обсудил текущую эпидситуацию в регионе и работу системы здравоохранения. Несмотря на позитивные прогнозы, связанные с замедлением роста распространения COVID-19, ситуация «вызывает тревогу». В Псковской области растёт количество госпитализированных со штаммом омикрон.

По оценкам экспертов, заболевание этим штаммом проходит тяжело приблизительно в 5 % случаев. По словам губернатора, цифра кажется небольшой, но если переводить в реалии области, то из каждой тысячи новых случаев (примерно столько фиксируется ежесуточно в Псковской области) 50 человек перенесут омикрон с тяжёлым течением.

«Наблюдая за госпитализированными, наши врачи говорят однозначно: чаще всего тяжело переносят омикрон люди пожилого возраста, которые не были вакцинированы или не прошли вовремя ревакцинацию. Особенно внимательными надо быть людям с бронхиальной астмой, ожирением, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, иммунодефицитом, сердечно-сосудистыми и гематологическими заболеваниями. Для них риски очень и очень высоки. Прошу каждого из вас уделить пристальное внимание здоровью своих родителей, бабушек и дедушек. Расскажите им ещё раз о том, что омикрон – это далеко не ОРВИ и что сейчас не время испытывать судьбу», – подчеркнул глава региона.