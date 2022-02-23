Диетолог назвала сгущающий кровь продукт

22:33, 23 февраля 2022, ПАИ

Диетолог Дарья Самойлова предупредила россиян о том, что употребление бананов может привести к сгущению крови, пишет ФАН.

По словам специалиста, бананы влияют на артериальное давление и вязкость крови, а также способствуют ожирению и тромбозу. Поэтому необходимо сокращать потребление продукта при выявлении признаков для нормализации состояния.

Также Самойлова отметила, что для регулировки густоты своей крови необходимо отказаться от вредной пищи из магазинов и изучить свойства потребляемых продуктов. Необходимо не забывать, что фрукты должны входить в ежедневный рацион человека, поскольку они улучшают процесс пищеварения, замедляют старение и способствуют похудению.