Житель Словении отправился в тюрьму из-за вакцинации за других

22:42, 23 февраля 2022, ПАИ

Житель Словении был приговорён к 10 месяцам лишения свободы из-за того, что два месяца многократно прививался от коронавирусной инфекции, сообщает ФАН.

Клиентами у мужчины были противники вакцинации, которые платили за то, чтобы словенец прививался по их документам и получал сертификат. Как сообщает издание, это не единичный случай и в Латвии государственная полиция отозвала 54 сертификата о вакцинации из-за фиктивности проведённых процедур.