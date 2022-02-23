Житель Словении отправился в тюрьму из-за вакцинации за других
Житель Словении был приговорён к 10 месяцам лишения свободы из-за того, что два месяца многократно прививался от коронавирусной инфекции, сообщает ФАН.
Клиентами у мужчины были противники вакцинации, которые платили за то, чтобы словенец прививался по их документам и получал сертификат. Как сообщает издание, это не единичный случай и в Латвии государственная полиция отозвала 54 сертификата о вакцинации из-за фиктивности проведённых процедур.
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