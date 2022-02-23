Пьяный 68-летний водитель съехал в кювет в Великолукском районе

22:52, 23 февраля 2022, ПАИ

В деревне Суханово на 4-м километре автодороги Великие Луки – Ущицы примерно в 22:00 68-летний водитель, управляя автомобилем «Вольксваген-Джетта», не справился с управлением и съехал в кювет. В машине он находился один, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД РФ России «Великолукский» проверили гражданина на алкогольное опьянение на месте ДТП, в результате чего выяснилось, что водитель на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Госпитализация гражданину не понадобилась.