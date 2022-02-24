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Бить мужей было принято на Руси 24 февраля

Пить крепкий мёд и бить мужей доской для прядения льна было принято на Руси 24 февраля, чтобы уберечь коров от смерти, сообщает calend.ru.

Этот день посвящён Велесу Зимнему. Славяне считали, что в это время вся природа ещё пребывает в ледяном сне. Только одинокий Велес Коровин, наигрывая на дудочке, не давал загрустить людям. Марена-зима злилась на Велеса, напуская на него лютый мороз, а на скотину «коровью смерть».
 
На Руси в этот день кропили домашний скот водой. Молодые женщины пили крепкий мёд, чтобы коровы были ласковы, а своих мужей били днищем (доской для прядения льна), чтобы волы были послушные. В этот день в требу приносилось коровье масло. 

Также 24 февраля женщины проводили обряд для отгона «коровьей смерти». После шествия происходил обрядовый бой Велеса и Марены. Под песни ряженый, одетый Велесом, сшибал «рог с Марены». Затем начинался пир, на котором нельзя было вкушать говядину, и игрища.

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