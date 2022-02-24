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Общество

ЦБ назвал ненужные россиянам финансовые продукты

Центральный банк Российской Федерации выделил восемь банковских продуктов с крайне низкой потребительской  ценностью, сообщают «Известия».

Среди них четыре страховых продукта, два банковских инструмента и два инструмента, которые предлагают в МФО. По мнению экспертов, в кредитном страховании жизни заемщиков сложно получить выплаты. В коллективных договорах страхования стоимость значительно превышает клиентскую ценность. Также из-за крайне низких рисков неэффективны страхование багажа и некоторые коробочные продукты.

Платное снижение процентной ставки и исправление кредитной истории за счет выдачи кредитки с небольшим лимитом Банк России назвал продуктами с неочевидной ценностью. Отправку сведений о ссуде в несколько бюро кредитных историй вместо одного также на самом деле ни на что для потребителя не влияет.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, банк анализирует и выявляет продукты, которые не несут ценности для потребителя, и реагирует на них, однако необходимо активное участие самих финансовых организаций. Однако для комплексного подхода по увеличению потребительской ценности продуктов и снижения рисков для клиентов необходимо активное участие самих финансовых и саморегулируемых организаций.

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