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Плохая уборка дворовых территорий усложнила работу сотрудникам псковских теплосетей

«Тщательная и бескомпромиссная уборка дворовых проездов» у дома №30а на улице Рокоссовского усложнила работу сотрудникам теплосетей. Об этом они сообщили в Instagram-аккаунте организации.

Представители организации отметили, что работы по устранению утечки на сетях идут всегда примерно по одной стандартной схеме, однако не всегда всё идет гладко. «Вы же понимаете, что обязательно должно появиться некоторое маленькое «но», которое где-то притаилось? Именно так и получилось. Когда наши коллеги утром прибыли на место проведения ремонтных работ, то их ожидал очень неприятный сюрприз. Всё место проведения ремонтных работ ушло под воду. Наверняка, вы подумаете, что здесь виновата утечка, она была такой большой, что заполнила всё место раскопа, и не просто заполнило, так ещё и края подмыло, грунт обрушило, да так, что копать пришлось заново. Но если вы так подумали, то оказались совершенно неправы, во всём виновата тщательная и бескомпромиссная уборка дворовых проездов», – рассказали в теплосетях.

По слова специалистов, когда после уборки территории наледь и снег не вывозят, рядом с местом, где происходит утечка теплоносителя, всё начинает усиленно таять, а вода течёт в место раскопа. Данные места являются серьёзными болевыми точками для любых сетей, так как вода, которая на них попадает, содержит очень много реагентов, солей и прочих элементов, вредных для металла.

«Всё это следствие, как плохой уборки, так и плохо работающей ливневой канализации. Вот такая интересная история у нас произошла, к огромному сожалению – это далеко не единственный случай. Но нашим специалистам всё по плечу, они обязательно справятся», – отметили в теплосетях.

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