Два пожара произошло в Псковской области из-за поджога

08:42, 24 февраля 2022, ПАИ

Шесть пожаров произошло в Псковской области за минувшие сутки, два из них – из-за поджогов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 5:46 в Пыталово на улице Белорусской произошёл пожар в сарае. В результате возгорания огнём повреждена кровля и потолок, сгорело 0,5 куб. м дров. Предположительная причина – поджог.

В деревне Подборовье Гдовского района в пять часов вечера из-за короткого замыкания электропроводки в холодильнике произошёл пожар в подвале жилого дома. Огнём повреждена стена и холодильник, закопчен потолок.

В Великих Луках на улице Дьяконова в 21:28 сгорел пластиковый контейнер. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В Новосокольниках в 00:18 на улице Московской в жилом доме сгорела дощатая пристройка. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Еще один пожар произошёл вчера ночью в деревне Чихачево Бежаницкого района из-за перекала печи. В результате пожара сгорел жилой дом на улице Сенной.

В Пскове на улице Металлистов около 4 часов утра произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, огнём повреждена деревянная тамбурная дверь, лестничная клетка между 1 и 2 этажом. Предположительная причина – поджог.