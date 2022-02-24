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Политика

Два пожара произошло в Псковской области из-за поджога

Шесть пожаров произошло в Псковской области за минувшие сутки, два из них – из-за поджогов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

В 5:46 в Пыталово на улице Белорусской произошёл пожар в сарае. В результате возгорания огнём повреждена кровля и потолок, сгорело 0,5 куб. м дров. Предположительная причина – поджог.

В деревне Подборовье Гдовского района в пять часов вечера из-за короткого замыкания электропроводки в холодильнике произошёл пожар в подвале жилого дома. Огнём повреждена стена и холодильник, закопчен потолок.

В Великих Луках на улице Дьяконова в 21:28 сгорел пластиковый контейнер. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В Новосокольниках в 00:18 на улице Московской в жилом доме сгорела дощатая пристройка. Предположительная причина  нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 

Еще один пожар произошёл вчера ночью в деревне Чихачево Бежаницкого района из-за перекала печи. В результате пожара сгорел жилой дом на улице Сенной.

В Пскове на улице Металлистов около 4 часов утра произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, огнём повреждена деревянная тамбурная дверь, лестничная клетка между 1 и 2 этажом. Предположительная причина – поджог.

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