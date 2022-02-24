Горводоканал предупредил об отключении воды в некоторых домах Пскова

08:47, 24 февраля 2022, ПАИ

24 февраля в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в некоторых домах Пскова. Об этом сообщает МП города Пскова «Горводоканал».

Отключения могут затронуть дома № 8, 10-14 на улице Трохина и дома, расположенные в переулке Хвойном и на улице Придорожной.