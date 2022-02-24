Горводоканал предупредил об отключении воды в некоторых домах Пскова
24 февраля в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения в некоторых домах Пскова. Об этом сообщает МП города Пскова «Горводоканал».
Отключения могут затронуть дома № 8, 10-14 на улице Трохина и дома, расположенные в переулке Хвойном и на улице Придорожной.
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