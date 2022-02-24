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Общество

Аэропорты в 12 городах юга России приостановили работу

Самолеты облетают практически весь юг страны после соответствующего указания авиарегуляторов. Как сообщила Росавиация, приостановлена работа аэропортов городов Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, а также Брянск, Орел, Курск, Воронеж и Симферополь. Всего приостановлена работа 12 аэропортов на юге вплоть до 2 марта, уточнили в Росавиации.

«В связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля 2022 года 03:45 по московскому времени полеты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Ограничение действует до 03:45 мск 02 марта 2022 года», - говорится в сообщении Росавиации.

Регулятор настоятельно рекомендовал всем пассажирам ближайших рейсов, которые должны были отправиться в южные области страны или вылететь из них, а также встречающим не приезжать в эти аэропорты. В аэропортах московского авиаузла уже отменено 64 рейса, которые должны были следовать в южные области. «Обо всех изменениях в расписании работы аэропортов и авиакомпаний следует уточнять на официальных сайтах аэропортов и авиакомпаний, включая социальные сети», - заключили в Росавиации.

Приостановка гражданского авиасообщения с южными областями произошла на фоне начала военной спецоперации в Донбассе, о которой несколькими часами ранее объявил президент Владимир Путин.

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