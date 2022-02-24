Псковские театральные коллективы приглашают принять участие в фестивале «Табуретка»

09:44, 24 февраля 2022, ПАИ

Псковские театральные коллективы приглашают принять участие в XII Всероссийском детском театрально-поэтическом фестивале «Табуретка». Это могут быть детские и юношеские театральные коллективы любого направления (музыкальные, драматические, кукольные). Возраст участников – до 18 лет включительно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фестиваль проходит в три этапа. Подача заявок на участие проводится с 1 марта по 1 июля. Затем следует отборочный тур – с 1 июня по 5 августа. В отборочном туре видеозаписи спектаклей будет оценивать жюри, состоящее из известных театральных деятелей России. Финал фестиваля пройдет осенью в Санкт-Петербурге.

Всероссийский театрально-поэтический фестиваль «Табуретка» – это праздник, на котором дети могут показать свои театральные постановки известным российским режиссерам и актерам. Финалисты получат возможность сыграть свои спектакли в Санкт-Петербурге для широкой аудитории на главных театральных площадках города.



Организаторами фестиваля являются ассоциация «Проект «Культура» и Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд друзей музея Анны Ахматовой в Фонтанном Доме. Поддержку проекту оказывают комитет по культуре и комитет по образованию Санкт-Петербурга.



Ознакомиться с регламентом фестиваля можно здесь.



Все новости фестиваля, обсуждение спектаклей и голосования можно увидеть на сайте.