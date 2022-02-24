Аэропорт в Пскове работает в штатном режиме

09:52, 24 февраля 2022, ПАИ

Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга» продолжает работу в штатном режиме, отмены рейсов пока нет, сообщил директор аэропорта Артём Тарасов.

Как сообщает Росавиация, в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине с 24 февраля полёты в ряд аэропортов на юге России временно ограничены. Временно приостановлена работа аэропортов: Ростов (Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Ограничения действуют до 3:45 2 марта.

Псковский аэропорт продолжает работу в штатном режиме, никакие рейсы пока не отменены.

«Рейсы на Москву отправляем и принимаем ежедневно, - сообщил нам директор псковского аэропорта Артём Тарасов. – По авианаправлению Сочи – Псков ждём решения авиакомпании. Обо всех изменениях сообщим дополнительно».