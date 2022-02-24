Бутылку вина и продукты пытался украсть пскович из магазина на Рижском проспекте
В Пскове сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
23 февраля в 12:12 экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на Рижском проспекте – поступил сигнал «Тревога». Прибыв на объект, правоохранители задержали 51-летнего мужчину, который пронес через кассу бутылку вина и продукты, при этом не заплатив за них.
По данному факту идет проверка, пояснили в ведомстве.
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