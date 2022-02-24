Плюсские кикбоксеры завоевали золотые медали на турнире в Ленобласти

10:12, 24 февраля 2022, ПАИ

Плюсские кикбоксеры завоевали золотые медали на турнире в Ленобласти. Как сообщил тренер по кикбоксингу Дмитрий Зубарев, День защитника Отечества сборная СК «Рысь» (Плюсский район) отметила участием в чемпионате и первенстве Ленинградской области.

Иван Зубарев провёл два боя в разделе фулл-контакт, оба закончил досрочно в 1-м раунде, не дав ни малейшего шанса противникам. В итоге Иван занял первое место. Его соперники имеют стаж занятий боксом и кикбоксингом более 5 лет. Иван Зубарев за свои победы был награжден соревновательными боксёрскими перчатками.

Александр Зубарев также стал первым, он провёл два боя: первый выиграл досрочно, во втором дал сопернику «поработать». Глеб Иванов завоевал золото, он провел напряжённые поединки с сильными противниками. В финале на характере вырвал победу в последнем раунде. Георгий Зубарев победил в двух непростых боях и стал первым.

«В итоге плюсская команда заняла четыре первых места из четырех возможных, самоотверженная работа на тренировках приносит свои плоды», - отметил Дмитрий Зубарев. Также он поблагодарил Федерацию кикбоксинга Ленинградской области за великолепный зал, в котором проводились соревнования, красивые кубки и медали, достойных соперников, высокий уровень проведения соревнований.